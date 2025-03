Com gesto antirracista, Palmeiras bate Del Valle e vai à semi da Libertadores sub-20 com 100%

A Cria da Academia começou o duelo desta noite apenas no banco de reservas. O técnico Lucas Andrade escalou um time reserva. O garoto foi acionado aos 33 minutos da etapa final.

O jogo



O Palmeiras abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, com Sorriso. Aos 19, Agner teve a oportunidade de ampliar, porém perdeu a cobrança de pênalti. O tento, perdido, porém, não fez falta. Aos 38, Heittor anotou o segundo dos brasileiros. Já com 33 da etapa complementar, Sorriso voltou a balançar as redes e fechou a conta.

Com o resultado, o Palmeiras ficou em primeiro do Grupo C, com nove pontos. O time encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Na semifinal, o Verdão vai encarar o Belgrano-ARG, na quinta-feira. A Conmebol ainda não divulgou horário e local do confronto.