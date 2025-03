Com defesa frágil, Corinthians tenta neutralizar Santos avassalador pós-chegada de Neymar

Em contrapartida, o Timão vive uma fase turbulenta e tem sofrido com a fragilidade do seu sistema defensivo. A equipe comandada por Ramón Díaz até manteve bons números no ataque desde o duelo com o Santos, mas cedeu dez bolas na rede aos adversários neste período, quando disputou seis compromissos.

As críticas ficaram ainda mais latentes após a dura derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na última quarta-feira. O resultado complicou o time paulista no confronto que vale vaga na fase de grupos da Libertadores.

Ramón, aliás, tem encontrado dificuldade para encontrar um zagueiro confiável dentro do elenco alvinegro. No momento, André Ramalho, Félix Torres, Cacá e o jovem João Pedro Tchoca não têm transmitido segurança e viraram alvos de críticas da torcida. Gustavo Henrique, recém-recuperado de lesão, é a única opção do setor que agrada aos corintianos.

O clima pré-clássico foi quente. Torcedores organizados do clube se reuniram com o elenco no CT antes do treino e cobraram uma "mudança de postura" nos próximos jogos. A torcida ouviram que os jogadores irão se empenhar ao máximo pela classificação à decisão estadual.

O embate entre Corinthians e Santos será decidido em partida única. Em caso de empate, a definição será através da disputa de pênaltis.