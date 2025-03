Caixinha justifica ausência de Neymar pelo Santos e responde se convocação influenciou

"Nós fomos uma equipe que precisou ir sempre atrás do jogo. Mas mostrou uma personalidade forte para ir atrás do jogo em qualquer circustância. Mais uma vez fizemos um grande primeiro tempo. No segundo tempo, depois do segundo gol, com as alterações que foram feitas, a equipe voltou a dar uma resposta positiva. Depois foi muito mais com o coração do que com a cabeça, após a expulsão. Tentamos arriscar tudo. Estamos tristes porque queríamos disputar essa final, e infelizmente isso não aconteceu. Mas estamos seguros de que essa equipe vai continuar crescendo, jogando bom futebol e vai dar orgulho aos torcedores", analisou Caixinha.

Agora, o Santos volta suas atenções para a preparação para o Campeonato Brasileiro. A equipe do treinador Pedro Caixinha estreia no dia 30 de março, domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Vasco, em São Januário.