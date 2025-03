Caio Bonfim confirma favoritismo e conquista 14º título da Copa Brasil de Marcha Atlética

O brasiliense de 33 anos chegou ao Brasil na terça-feira à noite, depois de dois excelentes resultados na Ásia. Caio iniciou a temporada batendo o recorde brasileiro dos 20 km (1:17.37) em Kobe, no Japão, em 16 de fevereiro. No dia 1º de março, participou do Grande Prêmio da China, em Taicang, meeting Ouro do Circuito Mundial de marcha atlética - ele ficou em 6º lugar (1:18.20), primeiro atleta não chinês a cruzar a linha de chegada.

"Eu gostei do resultado. Queria ter batido a marca do ano passado (1:21.26), mas foi um ritmo muito bom. Claro, no ano passado não tinha esse cansaço, mas as pernas estão muito boas. Só faltou aquela perninha que tem quando você está totalmente descansado e, no final, dá uma apertadinha, uma crescida", disse Caio. "Mas eu consegui marchar bem contra os meus adversários e contra mim mesmo. Fui ajustando e marchei bem".

O principal desafio de Caio em 2025 é o Mundial do Japão, que será disputado em Tóquio, no mês de setembro. Dono de duas medalhas de bronze (Londres-2017 e Budapeste-2023), ele já tem índice para as provas de 20 km e 35 km.