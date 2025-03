Batavo Mackenzie vence o Sesi Vôlei Bauru e não tem mais chances de rebaixamento na Superliga feminina

Com o resultado, o Brasília foi aos 19 pontos e pulou para a 10ª posição, saindo da zona de rebaixamento e jogando a equipe do Pinheiros para a degola. Essa foi apenas a sexta vitória da equipe na competição. Por outro lado, o Fluminense caiu para a 6ª posição, com 38 pontos.

O Brasília volta à quadra na próxima sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Bauru, no Sesi Taguatinga. O Fluminense encara o Unilife Maringá no próximo sábado, às 18h30, no Ginásio Hebraica Rio. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada da Superliga feminina.