Auxiliar de Ramón valoriza classificação do Corinthians e tieta Neymar após jogo: "É um ídolo"

Após o apito final, Emiliano trocou camisa com Neymar e justificou o ato em entrevista coletiva. O auxiliar, que não esconde a admiração pelo jogador, disse que o camisa 10 do Santos é um dos ídolos do seu filho e que já havia lhe prometido o uniforme.

"É um dos ídolos do meu filho, temos uma admiração muito grande por tudo o que fez no Brasil e no mundo. É uma admiração profunda, ele prometeu que iria dar a camisa para o meu filho. Admiro muito ele, é um orgulho enfrentá-lo. Foi a segunda vez, infelizmente ele não conseguiu jogar. A última Copa foi do Leo [Messi], espero que a próxima seja do Ney", finalizou.

O time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado à decisão.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.

O Corinthians retorna a campo na próxima quarta-feira para mais uma decisão. A equipe de Ramón Díaz enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores. Na ida, o Timão decepcionou e perdeu por 3 a 0.