Após homenagens e provocação, Memphis e Neymar se reencontram e acirram duelo de amigos

Neste domingo, a Neo Química Arena volta a ser o ponto de encontro de dois amigos: Memphis Depay e Neymar. Os camisas 10 de Corinthians e Santos, respectivamente, voltam a se enfrentar após quase um mês. Desta vez, o duelo vale vaga na final do Campeonato Paulista.

O último encontro ? o primeiro no futebol brasileiro ? foi no dia 12 de fevereiro, pela fase de grupos do Estadual. Na ocasião, o Timão contou com uma assistência do holandês para vencer os rivais por 2 a 1. Do outro lado, o brasileiro, que vivia apenas o seu terceiro jogo desde o retorno ao país natal, passou em branco.

Em campo, Memphis e Neymar fizeram algumas brincadeiras e trocaram camisa e chuteira após o apito final. O estrangeiro ainda foi visitar o astro santista no vestiário, acompanhando de outros jogadores e membros da diretoria corintiana.