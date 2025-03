Antes do Choque-Rei, último clássico do Palmeiras na semifinal do Paulistão aconteceu em 2021; relembre

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), quando recebe o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Atual tricampeão, o último clássico do Verdão nesta fase da competição foi em 2021.

Na ocasião, o Palmeiras visitou o Corinthians na Neo Química Arena pela semifinal do Paulistão de 2021, no dia 16 de maio. Com gols de Victor Luis e Luiz Adriano, o Alviverde venceu o Timão por 2 a 0 e garantiu vaga na final do Estadual. Na decisão, a equipe do técnico Abel Ferreira foi superada pelo São Paulo, rival desta segunda-feira.

Nos anos seguintes, o Palmeiras conquistou todos os títulos do Campeonato Paulista. No entanto, não enfrentou nenhum rival na semifinal.