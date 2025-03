Algoz do Corinthians na Libertadores, Barcelona perde de quatro do Independiente Del Valle

? Independiente del Valle (@IDV_EC) March 9, 2025

O jogo marcou a primeira derrota do Barcelona sob o comando do técnico Segundo Castillo, que acumula mais oito vitórias e quatro empates. Apesar da goleada, o Barcelona segue na liderança do Campeonato Equatoriano, com nove pontos em quatro rodadas. Por sua vez, o Independiente del Valle foi à oitava posição, com cinco.

O Barcelona volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Corinthians, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o time equatoriano pode perder por até dois gols de diferença na Neo Química Arena para avançar.

Os gols

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Jeison Medina cabeceou para abrir o placar. Aos dez, Quiñonez foi expulso e deixou o Barcelona com um a menos. Em desvantagem numérica, a equipe de Segundo Castillo não conseguiu reagir.

Aos 17 minutos, Jeison Medina ampliou após aproveitar cruzamento de Loor. O atacante ainda criou mais chances durante a primeira etapa, mas parou no goleiro Contreras.