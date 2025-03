Volta Redonda x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Depois de fazer 4 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense reencontra o Volta Redonda neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

O duelo entre terá transmissão da Band (TV Aberta), do Premiere (Pay Per View) e do Canal Goat (YouTube).

Com o resultado do duelo de ida, o Fluminense pode perder por três gols de diferença que mesmo assim vai disputar a finalíssima do Campeonato Carioca. Ao Voltaço, que entrou com vantagem na semifinal por ter melhor campanha, resta golear por quatro ou mais gols de vantagem.