Vitor Roque projeta dupla com Estêvão no Palmeiras e revela expectativa por volta à Seleção: "Um sonho"

O ataque do Palmeiras conta um novo atacante: Vitor Roque, que assumiu a camisa 9 do clube na sexta-feira, quando foi apresentado oficialmente, na Academia de Futebol. Aos 20 anos, retorna ao futebol brasileiro depois de breve passagem pela Europa.

No Verdão, Vitor Roque terá companhia de Estêvão no setor ofensivo. O novo camisa 9 alviverde elogiou seu novo companheiro e projetou a parceria com o atleta, que deixa o clube depois do Mundial de Clubes. Após a disputa da competição, Estêvão se integra ao elenco do Chelsea, clube que o adquiriu no último ano.

"Estêvão dispensa comentários, é um craque, tenho certeza que ele vai ajudar muito o Palmeiras neste resto de temporada que ele tem e estou feliz por ser companheiro dele. Mesmo com a pouca idade, aprendo muito com ele e tento passar um pouco da minha experiência. E se Deus quiser essa dupla vai dar certo", projetou.