Sport x Santa Cruz: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Pernambucano

Neste sábado, o Sport recebe o Santa Cruz no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. No Estádio Aldemar da Costa Carvalho, o jogo começa às 16h30 (de Brasília).

Amanhã, todos os caminhos levam à Ilha do Retiro. Nesta semifinal, vamos mostrar a força do nosso estádio. O pulso que pulsa junto com cada um dos atletas em campo! ???? Faça parte também: https://t.co/rdOHqbNZcm. pic.twitter.com/HnJAtYaxCB