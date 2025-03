São Paulo venceu apenas dois dos últimos dez clássicos; veja aproveitamento

O torcedor São Paulo não está feliz com o desempenho recente da equipe em clássicos recentemente. Com Choque-Rei à vista em busca de uma vaga na final do Paulista, o Tricolor precisa melhorar o aproveitamento para ter um bom resultado.

Nos últimos dez clássicos que disputou, o São Paulo venceu apenas dois. Além dos triunfos, foram cinco empates e três derrotas - isto é - 36,6% de aproveitamento.

O recorte começa no empate contra o Palmeiras em fevereiro de 2024 que rendeu ao Tricolor, nos pênaltis, o título da Supercopa Rei, anda com Carpini como comandante. Desde então, o São Paulo foi derrotado duas vezes pelo Santos, uma no Paulista de 24 e outra no Paulista de 25, e uma vez pelo Palmeiras, no Brasileirão da última temporada.