São Paulo perde para o Vasco e segue em má fase no NBB

Neste sábado, o São Paulo visitou o Vasco, pelo NBB (Novo Basquete Brasil). No Ginásio de São Januário, o time da casa venceu por 88 a 78.

Com o resultado, o São Paulo o segue na 13ª posição, com 11 vitórias e 15 derrotas. O Tricolor vive má fase na competição e tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos pelo NBB. Por outro lado, o Vasco vence a terceira partida seguida e ocupa a 8ª colocação, com 14 vitórias e 12 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília). O São Paulo visita o Caxias do Sul, no Sesi. Enquanto o Vasco recebe o Botafogo, no Ginásio de São Januário.