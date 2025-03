São Paulo avança em preparação para encarar o Palmeiras pela semifinal do Paulista

Neste sábado, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou na preparação para enfrentar o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. As equipes medem forças na segunda-feira (9), no Allianz Parque, casa do Alviverde.

Após o aquecimento, o técnico Luis Zubeldía comandou atividades com bola. Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver Lucas, Luciano, Igor Vinícius, André Silva e Alan Franco.

Antes do duelo diante do Palmeiras, o São Paulo ainda tem em seu calendário mais um treinamento para Zubeldía realizar os ajustes finais na equipe e definir o 11 inicial.