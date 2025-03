Possível saída de Payet do Vasco é repercutida pela imprensa francesa

A imprensa francesa tem repercutido a possível saída de Dimitri Payet do Vasco da Gama, destacando sua pouca utilização na temporada e o desempenho abaixo das expectativas. Com contrato até junho, o meia francês é alvo de críticas e tem seu futuro indefinido com o Gigante da Colina.

"E ele não teria trazido o retorno sobre investimento esperado na sua contratação, com desempenhos abaixo das expectativas. Prova também de que o Vasco da Gama não conta mais com ele é o fato de não ter disputado os três primeiros jogos do ano e ter jogado apenas cerca de dez minutos nas últimas quatro partidas", destacou o canal CNews.

As reportagens apontam a pouca utilização do francês pelo Vasco nesta temporada. O valor pago ao jogador (cerca de R$1.5 milhão por mês) e o encerramento de seu contrato em junho deste ano são assuntos questionados. "Sua aventura em terras cariocas deve chegar ao fim depois de dois anos contrastantes", publicou o RMCSport.