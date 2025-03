Palmeiras trabalha nos bastidores e quer união de clubes brasileiros para combater o racismo

O Palmeiras mostrou-se indignado com a falta de atitude da polícia local do Paraguai e da Conmebol, até o momento, em relação ao caso de racismo sofrido pelo atacante Luighi, em jogo contra o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Libertadores sub-20, no Paraguai.

Como revelado pela presidente Leila Pereira, em entrevista concedida na sexta-feira, o clube trabalha nos bastidores pela união dos clubes brasileiros para determinar regras e punições para casos de racismos, dos quais são frequentemente vítimas.

"Isso que começamos a trabalhar hoje em decorrência do que ocorreu ontem, conversamos com os clubes e alinharmos esse posicionamento. Determinadas regras que se não forem cumpridas, os clubes se retirariam da competição. As medidas precisam ser duras e drásticas, não só por parte do Palmeiras. Todos os clubes sofrem com isso e todos se sentem extremamente incomodados e impotentes individualmente, disse.