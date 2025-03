Palmeiras aposta em invencibilidade em clássicos no ano para bater São Paulo e ir à final da Paulista

Depois, na sétima rodada, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians, no Allianz Parque. Mauricio fez o gol alviverde e Yuri Alberto marcou para o Timão. Por fim, contra o São Paulo, na décima rodada, o Verdão somou apenas mais um ponto após empate sem gols. Os dois últimos clássicos foram disputados no Allianz Parque.

O São Paulo, inclusive, tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras de Abel Ferreira, nos últimos anos. A comissão técnica encabeçada pelo português já disputou 55 clássicos pelo clube e perdeu apenas 11, registrando 26 vitórias e 18 empates. São 25 confrontos com o São Paulo, com oito vitórias, dez empates e sete derrotas.

No Allianz Parque, foram 12 clássicos contra o São Paulo, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Dessa vez, o Verdão tenta alcançar sua sexta final consecutiva, a quinta sob comando de Abel, que comandou o clube em três títulos (2022, 2023 e 2024) e um vice (2021).