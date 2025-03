Organizadas do Corinthians se reúnem com elenco e comissão técnica e cobram "mudança de postura"

As torcidas organizadas do Corinthians se reuniram com elenco e comissão técnica no CT Dr. Joaquim Grava, neste sábado, e cobraram uma "mudança de postura" da equipe. Pressionado, o Timão recebe o Santos na Neo Química Arena neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista.

Segundo a nota divulgada pelas uniformizadas, os jogadores reconheceram o mau desempenho nas últimas partidas e prometeram empenho para chegar à decisão estadual.

A comissão técnica de Ramón Díaz, por sua vez, ouviu que os torcedores ficaram insatisfeitos com as declarações do comandante na última quarta-feira, após a derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira fase da Libertadores.