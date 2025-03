Neymar não vai a campo no último treino do Santos antes da semi do Paulistão; veja escalação

Os únicos desfalques do Alvinegro Praiano seguem sendo os laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), o volante Zé Rafael (recuperação de cirurgia na coluna) e o meia Hyan (lesão no joelho direito).

A semifinal do Paulistão está marcada para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de empate, a decisão de quem vai à final será nos pênaltis.