Luiz Araújo celebra gol da vitória no clássico e valoriza atuação do Flamengo: "Vencemos e convencemos"

FAÇA O LA IMEDIATAMENTE!#FLAxVAS #VamosFlamengo pic.twitter.com/9U14C3LzO7

? Flamengo (@Flamengo) March 8, 2025

O atacante destacou a postura dos flamenguistas mesmo após terem saído atrás no placar.

"Isso mostra que a nossa equipe tem um estilo de jogo. Não importa se a gente faz o gol ou sofre o primeiro", declarou.

O Flamengo espera seu adversário na final, que sai do duelo entre Fluminense e Volta Redonda. As equipes se enfrentam neste domingo. Os tricolores estão com grande vantagem após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida.