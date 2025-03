Leonardo de Jesus e Ederson Vilela brilham e levam ouro na Copa Brasil de Meio-fundo e Fundo

Já no heptatlo as vencedoras foram as atletas Paloma Dias Cardoso (ORCAMPI-SP), no adulto, Thaynara Alves (AABLU-SC), na categoria sub-20, e Madelaine Gomes da Silva (PREMA-Apucarana-PR), na sub-18.

Paloma Dias Cardoso somou 5.296 pontos para a conquista da medalha de ouro. Paloma, de 24 anos, é treinada por Marcelo dos Santos Lima. "Foi a primeira prova do ano, para quebrar o gelo para as competições da temporada. É só o começo. Gostei dos saltos em altura e em distância e do lançamento do dardo, mas ainda posso melhorar. Nas outras errei bastante e dá para melhorar em tudo. Vou vir com tudo para o Troféu Brasil e almejar ir para o Mundial de Tóquio (em setembro) e o Sul-Americano adulto, em um mês (abril)", disse a atleta.

O pódio teve também Andreza de Oliveira Reis (ADC São Bernardo-SP) com a medalha de prata (5.027 pontos) e Larissa da Silva Dutra (EC Pinheiros-SP), a de bronze (4.835 pontos).

Thaynara Alves (Associação de Atletismo de Blumenau-SC), de 19 anos, que treina com Pedro Honório Nascimento, venceu o duelo particular com Yohana Caliari Gomes (Clube de Atletismo do Espírito Santo), de 18 anos, treinada por Carlos José Camilo de Oliveira. Ela levou o ouro (3.900 pontos) e Yohana ficou com a prata (3.857 pontos).

Madelaine Gomes da Silva (PREMA-Apucarana-PR) foi a primeira campeã da Copa Brasil Loterias Caixa de Provas Combinadas, ao vencer o heptatlo na categoria sub-18, com 3.972 pontos. Foi apenas a segunda disputa do heptatlo da jovem atleta de 16 anos. "Eu estava treinando para o Estadual e o professor me disse: 'Vai ter Brasileiro de Combinadas, vamos? Vamos né!' Faz duas semanas que eu estava treinando para essa prova. Fiz o heptatlo pela primeira vez no ano passado e consegui uma boa marca", comentou Madelaine.