Joia da base, Bidon completa 50 jogos pelo profissional do Corinthians; veja números

As boas atuações pelo Timão renderam ao jovem a convocação para disputar o Sul-Americano sub-20 pelo Brasil, no início deste ano. Em decorrência do torneio, Bidon ficou de fora dos primeiros compromissos do Corinthians, mas voltou com o título pela Seleção.

O bom desempenho na competição sul-americana chamaram atenção de de clubes do exterior e aumentou as sondagens ao estafe do jogador. Bidon, contudo, garantiu que está totalmente focado no Corinthians.

"Isso no momento é o de menos. Não tenho que pensar nisso, deixo para quem está de fora cuidar. Minha cabeça está totalmente no Corinthians, quero campeão pelo clube. Acredito que agora é só focar aqui, sabemos do compromisso que temos na quarta-feira. Não tenho que ficar pensando nessas coisas extracampo", afirmou o atleta.

Bidon estreou em 2025 no empate com a Universidad Central-VEN, por 1 a 1, pela ida da segunda fase da Libertadores. O meio-campista entrou em campo em mais quatro ocasiões, sendo três como titular. Até o momento, ele segue sem gols e assistências.

O jovem espera seguir como titular do Corinthians neste domingo. Na Neo Química Arena, o Timão recebe o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).