Jogo do Barcelona pelo Espanhol é suspenso por morte de médico do clube

? O FC Barcelona lamenta comunicar a triste notícia do falecimento do médico do time principal, Carlos Miñarro García, ocorrido nesta tarde.

Por esse motivo, a partida entre o FC Barcelona e o CA Osasuna fica adiada até nova data.

A diretoria e todos os trabalhadores e... pic.twitter.com/bLCWRE1UcE

? FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 8, 2025

Carlos García, de 40 anos, trabalhava com a equipe principal do Barcelona. Os dois times, inclusive, já haviam chegado ao Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, quando o jogo foi adiado. O confronto estava marcado para as 17h (de Brasília).

Alguns torcedores também já estavam presentes no local da partida quando avistaram a mensagem no telão de que o compromisso seria suspenso. Eles, então, deixaram o estádio.