Já classificado, Palmeiras sub-20 encerra preparação para duelo contra Del Valle pela Libertadores

No início da preparação do Palmeiras, o técnico Lucas Andrade propôs um exercício de manutenção de posse de bola em campo reduzido. Logo depois, a comissão trabalhou situações de jogo no campo de ataque e finalizou o treinamento com cobranças de bolas paradas em faltas laterais.

Após a atividade, Erick Belé falou sobre suas expectativas da última partida e comemorou seu primeiro gol marcado no torneio, contra o Cerro Porteño. "A classificação dá tranquilidade, mas o Lucas (Andrade) reforça que a gente sempre entra para ganhar. Todos vamos dar o máximo para sair com mais uma vitória", disse o jogador.

"Libertadores é totalmente diferente. Só sabe quem entra em campo. Somente agradecer a Deus pelo primeiro gol na competição, sempre soube que aconteceria no momento certo", completou.

Líder do Grupo C na Libertadores sub-20, o Palmeiras busca seu primeiro título na competição. Entretanto, o Verdão não terá vida fácil nas semifinais e aguarda a definição do seu adversário, que virá do Grupo B. Fortaleza-COL, Belgrano-ARG e Universitario-PER disputam a vaga. Prevendo uma possível final, o Alviverde pode enfrentar o Flamengo, atual campeão do torneio e já classificado à próxima fase.