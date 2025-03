Inter vence Grêmio fora de casa e abre boa vantagem na final do Gaúcho

O Internacional saiu na frente na corrida pelo título do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, pelo jogo de ida da grande final, o Colorado venceu o Grêmio por 2 a 0, em plena Arena do Grêmio. Carbonero e Alan Patrick fizera os gols.

Com o resultado, o time do técnico Roger Machado pode perder por até um gol de diferença na volta para ser campeão, algo que não acontece desde 2016. O Tricolor, por sua vez, precisa vencer por três ou mais tentos de vantagem para ficar com o troféu pelo oitavo ano seguido.

O segundo jogo está marcado para o próximo domingo, dia 16 de março, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio. Antes disso, no entanto, o Grêmio volta as suas atenções para a Copa do Brasil. O clube visita o Athletic-MG na quarta-feira, às 19h30, pela segunda fase.