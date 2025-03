Hugo pede Corinthians "impetuoso" contra o Santos e valoriza fator casa: "É um bônus muito grande"

O Corinthians treinou na tarde deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, e finalizou a preparação para o jogo contra o Santos, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. O goleiro Hugo Souza projetou o confronto decisivo, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, e pediu um time "impetuoso" diante do rival.

"Temos que estar preparados para qualquer coisa. Entender bem o que o time do Santos tem de bom e de ruim para estarmos precavidos. Ser o mais impetuoso possível, o mais firme possível na marcação. E aproveitar o que eles têm de ruim para que, com a bola, a gente possa envolver o time deles e fazer o nosso melhor, que é jogar, colocar a bola no chão e buscar os gols", afirmou o arqueiro.

Um dos líderes do elenco alvinegro, Hugo reconhece as más atuações da equipe nas últimas partidas e diz que o Timão deve "corrigir os erros". Ele também valorizou o fato de disputar a semifinal em casa, diante da torcida corintiana, e quer aproveitar a atmosfera para ajudar o time a ir para a final.