Grêmio negocia a contratação do goleiro Raul, do Botafogo

Raul chegou na temporada passada após fazer boa campanha no São Luiz, do Rio Grande do Sul. Em 2025, o goleiro participou dos primeiros jogos do Campeonato Carioca pelo Glorioso.

O jogador tem contrato com o Botafogo até o fim da temporada. A equipe negocia com o Grêmio a transferência em definitivo de Raul.