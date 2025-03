Fortaleza x Ferroviário: veja prováveis escalações e onde assistir à semifinal do Cearense

Neste sábado, Fortaleza e Ferroviário duelam às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Na ida, as equipes empataram sem gols.

Onde assistir: o jogo terá transmissão da Tv Verdes Mares e do Canal GOAT (Youtube)

Prováveis escalações