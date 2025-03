Fortaleza sofre, mas vence Ferroviário com gol nos acréscimos e vai à final do Cearense

O Fortaleza é o primeiro finalista do Campeonato Cearense de 2025. O Leão do Pici sofreu, mas venceu o Ferroviário neste domingo, por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, com direito a gol nos acréscimos marcado pelo atacante Lucero.

O jogo de ida do confronto ficou empatado em 0 a 0, portanto, a decisão estava indo para os pênaltis. A equipe de Juan Pablo Vojvoda chegou a balançar as redes duas vezes no segundo tempo, mas ambos os tentos foram anulados pelo VAR - um por impedimento e outro por toque no braço.

Já aos 46 minutos da etapa final, Breno Lopes arrancou pelo lado esquerdo e encontrou Lucero, que se antecipou à marcação do Ferroviário e desviou para as redes, garantindo a classificação do time tricolor.