Flamengo volta a vencer o Vasco e confirma classificação à final do Carioca

O Flamengo confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca. Neste sábado, os rubros-negros venceram o Vasco por 2 a 1, no Maracanã. A equipe já havia ganhado na ida, por 1 a 0.

O Cruzmaltino abriu o placar com Nuno Moreira no primeiro tempo, mas viu o rival empatar pouco tempo depois, com Bruno Henrique. Na etapa final, os rubro-negros garantiram a vitória com gol de Luiz Araújo.

Agora, o Flamengo espera seu adversário na final, que sai do duelo entre Fluminense e Volta Redonda. As equipes se enfrentam neste domingo. Os tricolores estão com grande vantagem após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida.