Corinthians pode ter mudança na lateral-esquerda para semifinal do Paulista

O Corinthians treinou na tarde deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, e finalizou a preparação para o jogo contra o Santos, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.

Pressionado, o técnico Ramón Díaz tem uma dúvida na lateral e pode ganhar um reforço para o clássico decisivo. Reserva na derrota para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na última quarta-feira, Matheus Bidu pode retomar a titularidade no lado esquerdo da defesa. Há também a chance do reforço Fabrizio Angileri estrear entre os titulares. Hugo corre por fora.

Já no meio-campo, Ramón espera contar com o retorno de José Martínez. O venezuelano desfalcou o time no duelo da Libertadores, por um desconforto na articulação do joelho direito, mas não preocupa a comissão técnica e participou do treino. Ele, portanto, pode ficar à disposição para a semi.