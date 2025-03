Em jogo de cinco gols, Bayern desperdiça pênalti e leva virada do Bochum pelo Alemão

?? #FCBBOC | 2-3 | 90? pic.twitter.com/nFFAZTw2HW

Com o resultado, o Bayern segue com 61 pontos e desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança sobre o Bayer Leverkusen, que perdeu do Werder Bremen. Já o Bochum ocupa a 16ª posição, com 20 pontos.

O Bayern volta a campo nesta terça-feira, contra o Leverkusen, às 17h (de Brasília), na BayArena, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Por sua vez, o Bochum enfrenta o Eintracht Frankfurt, no Vonovia Ruhrstadion, às 11h30 do dia 16, em duelo válido pela próxima rodada do Alemão.

O jogo

A equipe da casa inaugurou o marcador aos 14 minutos do primeiro tempo. Ito deu passe em profundidade para Gnabry, que entrou na área e foi derrubado pelo defensor. A bola sobrou para Raphael Guerreiro, que fuzilou para o gol.