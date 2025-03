Em baixa no Santos, Miguelito é convocado pela Bolívia para jogos das Eliminatórias

Neste sábado, a Federação Boliviana de Futebol divulgou os 26 jogadores convocados para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O meia Miguelito, do Santos, está na lista.

O jogador de 20 anos ainda não conseguiu deslanchar no profissional do Peixe, mas foi chamado pelo técnico Óscar Villegas. A promessa alvinegra soma apenas quatro partidas em 2025, sendo duas como titular. Ele não participou de gols.