Elenco descansado e moral elevada: o que joga a favor do Santos na semifinal do Paulistão

Caixinha, inclusive, parece ter encontrado a escalação 'ideal' do Santos, pois o time encaixou. Enquanto isso, o Corinthians chega para o clássico em baixa. O clube do Parque São Jorge não viu a cor da bola na derrota de 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU, na última quarta-feira, pela fase preliminar da Libertadores. A diferença de moral no clássico, assim, é clara.

Por fim, o que também pode pesar a favor do Santos é a estrela de Neymar. No primeiro clássico entre as equipes no ano, o camisa 10 ainda estava pegando ritmo. Agora, ele já parece muito mais à vontade em campo, e vem sendo decisivo para o time santista, especialmente nas bolas paradas.

Neymar, inclusive, tem uma 'escrita' que tentará manter. Com ele na equipe, o Santos se classificou para todas as finais de Paulistão, de 2009 a 2013. O astro, então, busca fazer história para ajudar o Peixe a eliminar o Corinthians em Itaquera.

Os cenários para o clássico alvinegro até se inverteram. No primeiro encontro entre os times no ano, o Timão vinha de uma boa sequência de resultados, enquanto o técnico Pedro Caixinha estava pressionado no comando do Peixe. Já nesta semifinal, quem chega bem é o Santos, enquanto Ramón Díaz se vê em situação complicada.

Com esses três elementos jogando a seu favor, o Santos entra em campo neste domingo para tentar eliminar o Corinthians na Neo Química Arena. Caso o empate persista no placar ao fim dos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.