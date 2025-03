Corinthians x Santos: veja informações e prováveis escalações da semifinal do Paulistão

Por conta da necessidade da vitória, o treinador argentino deve mandar força máxima a campo. A tendência é que ele mantenha a formação dos últimos jogos.

O Santos, por outro lado, vem de uma grande sequência de vitórias na temporada. Já são quatro triunfos consecutivos contra Água Santa (3 a 1), Noroeste (3 a 0), Inter de Limeira (3 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 0). Além disso, o time parece estar cada vez mais encaixado, tanto no ataque como na defesa.

O técnico Pedro Caixinha poderá contar praticamente com força máxima. A tendência, assim, é que o treinador mantenha a base da escalação que tem obtido bons resultados nas últimas rodadas do Paulistão, com Neymar como a principal estrela.

Os únicos desfalques do Alvinegro Praiano para clássico já são velhos conhecidos. Seguem entregues ao departamento médico os laterais Aderlan (lesão no joelho esquerdo) e Souza (lesão no tornozelo direito), o volante Zé Rafael (recuperação de cirurgia na coluna) e o meia Hyan (lesão no joelho direito).

O último encontro entre as equipes terminou com vitória corintiana. Com Yuri Alberto decisivo, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, ainda pela fase de grupos do Estadual.

FICHA TÉCNICA