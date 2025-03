Corinthians leva vantagem sobre o Santos em últimos mata-matas; relembre

O troco do Peixe veio dois anos depois. Em 2015, o Santos eliminou o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe da Vila Belmiro venceu os dois jogos, o primeiro por 2 a 0 e o segundo por 2 a 1. A classificação foi a única da equipe sobre o Corinthians no período.

O Alvinegro Paulista voltou a superar o Praiano em 2019, na semifinal do Paulista. O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas perdeu de 1 a 0 na volta. Nas penalidades, o Timão fez 7 a 6 e levou a melhor. O confronto, inclusive, foi o último entre as equipes na semi do Estadual.

Por fim, a classificação mais recente do Corinthians em cima do Santos aconteceu em 2022. O time corintiano não tomou conhecimento do rival e venceu o jogo de ida por 4 a 0. O Peixe até tentou e superou o Timão na volta por 1 a 0, mas o placar não adiantou para a equipe da Baixada Santista, que acabou eliminada.