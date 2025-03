Dembélé faz dois, PSG goleia Rennes e segue invicto no Francês

Neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Rennes no Roazhon Park e goleou por 4 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Bradley Barcola, Gonçalo Ramos e Dembélé (2), enquanto Lilian Brassier diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Luis Enrique, líder isolada da competição, chegou a 65 pontos e seguiu invicta, com 20 vitórias e cinco empates. O segundo colocado é o Olympique de Marseille, com 49. Do outro lado, o Rennes seguiu com 29 somados, em 11º.

O Paris Saint-Germain retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Liverpool, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), no Anfield. O Rennes, por sua vez, encara o Lens no próximo sábado, às 17h05, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece no Stade Bollaert-Delelis.