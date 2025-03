CBF divulga tabela e ordem de jogos do Campeonato Brasileiro feminino

O regulamento do Campeonato Brasileiro feminino teve uma alteração. Apesar de manter a estrutura de 16 clubes participantes, o rebaixamento do torneio teve uma modificação. Ao invés de caírem quatro times, somente as duas últimas equipes irão disputar a Série A2 em 2026. Contudo, as oito melhores equipes continuarão indo ao mata-mata (quartas, semi e final).

No mata-mata, as equipes se enfrentam conforme a campanha na primeira fase, em jogos de ida e volta. Ao decorrer da competição, a CBF definirá as datas das próximas fases.

A edição de 2025 marca a estreia de quatro times: Bahia, Instituto 3B-AM, Juventude e Sport. Todos os clubes vieram da Série A2 2024, conquistada pela equipe baiana.

Confira a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro feminino de 2025:

1ª rodada (22 e 23 de março)

Instituto 3B x Fluminense