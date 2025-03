Carol Meligeni vence duelo de mais de 3 horas e chega à semifinal em Chihuahua

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves, atual 285ª colocada no ranking da WTA, protagonizou uma batalha emocionante de 3h11 na noite desta sexta-feira e garantiu sua vaga na semifinal do ITF W50 de Chihuahua. Carol derrotou a argentina Jazmin Ortenzi, cabeça 2 do torneio e 227ª do mundo, por 7/6 (7-4), 2/6 e 7/6 (7-5).

"Foi mais uma partida longa e dura. Nós nos conhecemos muito bem, e estou muito feliz com a minha atitude dentro de quadra. Mesmo nos momentos de dificuldades, mantive a calma para me recuperar e corrigir o que precisava ser ajustado", comentou Carol, que obteve sua quarta vitória em seis confrontos contra Ortenzi.

Na semifinal neste sábado, Carol enfrenta a mexicana Ana Sofia Sanchez, 401ª do mundo. No histórico de confrontos entre as duas, a mexicana lidera por 3 a 1, sendo o último encontro entre elas em 2020.