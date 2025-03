Carol Meligeni avança à final no México e busca maior conquista da carreira

A tenista paulista Carolina Meligeni Alves está perto de comemorar o maior título da sua carreira. Neste domingo, ela enfrenta a ucraniana Valerya Strakhova, 304ª do mundo, na decisão do ITF W50 de Chihuahua, no México.

Atual 285ª colocada no ranking da WTA, Carol venceu a mexicana Ana Sofia Sanchez, 401ª do ranking, por duplo 6/4, neste sábado pela semifinal.

"Fui muito corajosa hoje, bem agressiva e cometi poucos erros. Foi um bom jogo", afirmou a tenista número 3 do Brasil.