Através de carta, Cerro Porteño pede desculpas ao Palmeiras e promete banir autor de gestos racistas

?Até quando o futebol vai admitir isso??#SomosSociedade e seguimos juntos nesta luta, Luighi! ?? pic.twitter.com/sGkz5XfWcD

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

Durante a vitória do Palmeiras sobre a equipe paraguaia, por 3 a 0, Luighi e Figueiredo foram alvos de ofensas racistas por parte de torcedores nas arquibancadas do Estádio Gunther Vogel, no Paraguai. Torcedores do Cerro Porteño imitaram um macaco e deram cusparada em direção a Luighi, que deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida.

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), juntamente com o Palmeiras, solicitou a punição dos torcedores e a exclusão do Cerro Porteño, do Paraguai, da Libertadores sub-20. A CBF encaminhou um documento de 29 páginas aos presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Tomaremos todas as ações pertinentes para identificar os responsáveis ??e submetê-los a um seminário administrativo caso se comprove que são associados do clube. Para isso, solicitaremos a colaboração da Polícia Nacional, do Ministério do Interior e do Ministério Público para conhecermos sua identidade.