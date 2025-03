Artilheiro do Santos em clássicos no ano, Guilherme busca repetir dose contra o Corinthians

Ao todo, Guilherme balançou as redes quatro vezes nos três clássicos disputados na atual temporada. O atacante correspondeu às expectativas neste começo de ano e é, inclusive, o artilheiro do Paulistão, com 10 gols marcados em 13 partidas.

O primeiro clássico de Guilherme em 2025 foi contra o Palmeiras. Logo na terceira rodada da fase de grupos do Estadual, o Santos encarou o Palmeiras na Vila Belmiro. O camisa 11 abriu o placar para os donos da casa, mas a equipe sofreu a virada e terminou derrotada por 2 a 1.

Depois, Guilherme atuou os 90 minutos no clássico contra o São Paulo, também na Vila, e foi o protagonista da partida. O Santos saiu atrás no placar, mas o atacante anotou dois gols para virar o confronto. No fim, o Alvinegro Praiano venceu o San-São por 3 a 1, pela sexta rodada.

Por fim, o jogador foi novamente titular no clássico alvinegro diante do Corinthians, na Neo Química Arena. O Peixe saiu atrás no placar e perdia por 2 a 0 no intervalo, mas no segundo tempo, Guilherme marcou de cabeça e recolocou o time visitante no jogo. Apesar disso, porém, o Santos ainda saiu com a derrota.

Guilherme, inclusive, melhorou muito o seu desempenho em clássicos. Na última temporada, por exemplo, o camisa 11 não balançou as redes em nenhum dos cinco jogos contra os rivais paulistas.

Agora, Guilherme busca repetir a dose no clássico contra o Corinthians para ajudar o Santos a alcançar a segunda final consecutiva de Paulistão. Na partida deste domingo, o atleta ainda procura encerrar um pequeno jejum de dois jogos sem balançar as redes.