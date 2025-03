Após presença em pré-lista, Oscar mira chance na Seleção e analisa início de ano pelo São Paulo

O meio-campista, anunciado como "presente de Natal" pelo São Paulo no final da temporada passada, já participou de seis gols em 2025. O camisa 8 foi às redes duas vezes e distribuiu duas assistências, em 11 partidas disputadas. Oscar analisou o seu retorno ao Brasil e destacou seu desempenho físico.

"Eu sei que eu venho de um futebol que não era tão visto aqui no Brasil. Mas a minha forma física estava muito boa. Eu sempre joguei todos os jogos 90 minutos lá na China e aqui também. A maioria dos jogos que estou começando a jogar, eu jogo até o final. E sou um dos que mais jogo no jogo. Então a forma física, eu nunca tive problema de lesão. Então não estou tendo problema nessa parte. Mas lógico, o futebol brasileiro é outro futebol. E eu fico feliz por ter voltado bem também. O grupo está me ajudando bastante. O Zubeldía também está dando bastante confiança para mim. Então isso aí também facilita dentro do campo", afirmou o jogador do São Paulo.

O São Paulo, de Oscar e companhia, entra em campo na próxima segunda-feira (9), às 21h35 (de Brasília), para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. O duelo decisivo vale uma vaga na final do Paulista contra Corinthians ou Santos.