Vitor Roque explica breve passagem pelo Barcelona e quer recuperar confiança no Palmeiras: "Feliz aqui"

"Nunca faltou garra ou dedicação, as vezes coisas técnicas não saíam como queria, mas dentro de campo nunca faltou determinação, nada e tampouco vai faltar", seguiu o camisa 9.

Vitor Roque foi comprado pelo Barcelona em 2023, enquanto defendia o Athletico-PR. Inicialmente, sua ida à Espanha estava prevista para acontecer no meio de 2024, contudo, o time espanhol entrou em acordo com o Furacão e conseguiu antecipar a chegada do "Tigrinho". Na ocasião, o atacante havia acabado de se recuperar de lesão no tornozelo.

No futebol brasileiro, Vitor Roque destacou-se e quer repetir o feito no Palmeiras. Pelo time paranaense, disputou 81 jogos, marcou 28 gols e deu dez assistências. Enquanto no Barcelona, entrou em campo em 16 oportunidades e balançou a rede duas vezes. No Betis, anotou sete tentos em 33 partidas.