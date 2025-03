Vitor Roque diz que data de estreia depende de Abel e explica escolha pelo Palmeiras: "Era sim ou sim"

Vitor Roque chega para ser o camisa 9 do Palmeiras. Nesta movimentação, ele assume o número que estava antes com Felipe Anderson. O meia-atacante, por sua vez, fica com a 7, enquanto Paulinho volta a vestir a 10, que ficou vaga após saída de Rony. Roque não vê pressão em assumir o número de referência no ataque, e espera levar da melhor forma.

"Não procuro levar isso como pressão, mas como motivação para trabalhar mais e mais para ajudar meus companheiro,



é um orgulho vestir essa camisa do Palmeiras, ainda mais a 9 e estou muito feliz", revelou.

Vitor Roque comentou sobre as primeiras ligações que teve com o técnico Abel Ferreira antes de sua efetiva chegada ao Palmeiras. O treinador revelou recentemente que havia lhe dito de algo que estava "engasgado" que era a Libertadores de 2022, na qual o Athletico-PR, de Vitor Roque, na época, eliminou o Verdão na semifinal. Vestindo o Verde dessa vez, Vitor Roque almeja conquista de títulos para "limpar a barra" com o treinador.

"Por mais que não pareça, estou nervoso, sou muito tímido, mas dentro de campo é outra coisa. Na minha primeira ligação com ele, o Abel brincou comigo e agora vestindo a camisa do Palmeiras, procuro ajudar o máximo e se possível consagrar com um título. Estou muito feliz, tenho certeza que vou aprender mais e mais, aprendi sobre a formação que ele gosta de jogar e certeza que vou aprender ainda mais com ele", contou.

Vitor Roque está inscrito no Campeonato Paulista e já pode ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, pela semifinal do Estadual. A bola rola nesta segunda-feira, a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. O atacante disse estar pronto e sua utilização ou não só depende de Abel Ferreira.