Vitor Roque assume a camisa 9 do Palmeiras e outros dois jogadores mudam de numeração; confira

O atacante Vitor Roque foi apresentado como novo reforço do Palmeiras nesta sexta-feira. O atleta de 20 anos assume a camisa de número 9 do Verdão, que antes estava com o meia-atacante Felipe Anderson.

"Seja muito bem-vindo. Olha ai meus torcedores, aqui está o nosso 9. Agora, parem de me pedir o 9", brincou Leila Pereira no início da apresentação do atacante.

A numeração utilizada pelo meia até então foi escolhida por votação da torcida palmeirense em sua chegada. O jogador ex-Lazio agora fica com a número 7, que nem foi estreada por Paulinho. Em sua apresentação, assumiu o número, que ficou vago após a saída de Dudu.