São Paulo goleia Sport e avança à semifinal da Supercopa do Brasil feminina

Bia Menezes ampliou aos 14 da etapa final. Após boa jogada individual, a jogadora ganhou em velocidade da atleta do Sport, invadiu a área e tocou na saída de Nanda.

O terceiro saiu com Karla Alves. Na cobrança de pênalti, a atleta escolheu o lado direito da goleira, que até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa.

Bruna Calderan foi quem fechou com goleada. Aos 35, ela aproveitou a falha da defesa do Sport e finalizou para as redes.