São Paulo faz treino tático e segue preparação para pegar o Palmeiras

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo avançou na preparação para enfrentar o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. As equipes medem forças na segunda-feira (9), no Allianz Parque, casa do Alviverde.

As atividades desta sexta começaram após o aquecimento, com com exercícios que envolveram fundamentos técnicos e trabalhos de mobilidade. Na sequência, houve um treino focado em posse de bola.

No campo principal do CT da Barra Funda, comandados por Luis Zubedía, os jogadores do São Paulo partiram para um treino tático. No início da atividade, com campo reduzido, dois times - cada um com 11 atletas - se enfrentaram. Ao final, o campo inteiro foi utilizado.