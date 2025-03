Santos volta a encarar o Corinthians em um mata-mata de Paulistão após seis anos; relembre

? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

Duelo de volta

O Santos chegou para o confronto de volta sabendo que precisava vencer o Corinthians por no mínimo dois gols de diferença para avançar à decisão no tempo normal. A partida aconteceu no Pacaembu, em São Paulo.

Com a necessidade do resultado, então, Sampaoli promoveu mudanças no time e escalou o seguinte 11 inicial: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Dérlis González, Carlos Sánchez, Cueva e Soteldo; Jean Mota. Na segunda etapa, Rodrygo e Kaio Jorge foram acionados.

O jogo foi de pressão santista a todo momento, mas o time da casa parecia não conseguir marcar. Foi somente com 41 minutos do segundo tempo que o Peixe abriu o placar graças a um gol de Gustavo Henrique. O tento deixou o placar agregado empatado em 2 a 2 e levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, o Santos deu azar e foi eliminado ao desperdiçar duas cobranças. Kaio Jorge perdeu primeiro, enquanto Victor Ferraz teve a cobrança decisiva nas mãos e chutou na trave. Com isso, o Peixe deu adeus ao Estadual com a derrota por 7 a 6.